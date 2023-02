Super Bowl 2023: Planters 'röstet' Mr. Peanut im Fernsehen

Planters hat sein Maskottchen Mr. Peanut in der Vergangenheit schon so manchen Strapazen ausgesetzt und ihn sogar schon werbewirksam sterben lassen. In diesem Jahr kehrt die sprechende Erdnuss zwar wieder von den Toten zurück, wird sogleich aber bei einem Roast "Roastmaster General" Jeff Ross sowie weiteren US-Comedians zum Fraß vorgeworfen. Zur Erklärung: Ein Roast ist ein vor allem in den USA beliebtes Comedy-Format, in dem auf lustige Art und Weise über prominente Gäste hergezogen wird. Wer nun denkt, Planters hätte nur diesen kurzen Clip produziert, der irrt gewaltig: Den kompletten Roast gibt es auf YouTube.