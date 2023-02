Super Bowl 2023: Dunkin' Donuts mit Ben Affleck am Drive-In

Ben Affleck wird in dem Dunkin' Donuts Super Bowl-Werbespot 2023 von seiner Superstar-Ehefrau Jennifer Lopez begleitet. Der Tender Bar- und Deep Water-Darsteller überrascht Dunkin'-Kunden in einem Drive-Thru in einer Filiale in Massachusetts. Lopez hat einen Cameo-Auftritt, in dem sie Affleck bei der Arbeit besucht.