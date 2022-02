Super Bowl 2022: McDonald's und die Probleme beim Bestellen

Wer kennt das nicht: Da steht man am Schalter seiner Lieblings-Fast-Food-Kette und kann sich dann beim Bestellen auf einmal nicht mehr entscheiden, womit man seinen hungrigen Magen am liebsten füllen möchte. "Can I Get Uhhhhhhhhhhhh", tönt es aus den Mündern zahlreicher Kunden im Werbespot von McDonald's. Zu den Unentschlossenen zählt auch Rapper Kanye West, der hier mit seinem ATV den Drive-in blockiert.