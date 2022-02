Super Bowl 2022: General Motors holt Dr. Evil zurück

General Motors holt zum Super Bowl den vielleicht größten Superschurken der Filmgeschichte zurück. Die Rede ist natürlich von Dr. Evil (Mike Myers), der zuletzt 2002 in Austin Powers in Goldständer nach der Weltherrschaft strebte. Die Zeiten haben sich aber inzwischen geändert und so hat ihm der Klimawandel längst als größte Gefahr für unseren Planeten abgelöst. Da sich ein Dr. Evil aber nicht mit Platz 2 begnügt, beschließt er, zusammen mit seinen Lakaien zunächst die Erde zu retten - um sie dann später zu übernehmen. Ein genialer Plan und der Wechsel zu den vollelektrischen Fahrzeugen des Autobauers ist da schon mal ein guter Anfang.