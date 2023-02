General Motors und Netflix werben zum Super Bowl für E-Autos

General Motors und Netflix haben erst kürzlich eine neue Kooperation angekündigt : Künftig werden die Elektrofahrzeuge des Autobauers somit deutlich häufiger in den Eigenproduktionen des Streaming-Riesen zu sehen sein. Explizit wurden die Formate Love is Blind, Queer Eye und Unstable genannt.Zum Super Bowl gibt es am kommenden Sonntag einen Werbespot zu sehen, der diese Partnerschaft auf witzige Art und Weise unterstreichen soll. Vorab steht der Clip schon jetzt als erweiterte Fassung im Netz.In dem Video taucht der Schauspieler Will Ferrell zusammen mit verschiedenen E-Autos in den Kulissen gleich mehrerer Netflix-Filme und Serien auf - was allerdings nicht immer passend ist. Unter anderem zeigt der Werbespot Szenen aus Stranger Things, Squid Game, Bridgerton, Army of the Dead und Love is Blind.