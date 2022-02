Super Bowl 2022: Die NFL zeigt ein wildes Puppenspiel mit ihren Stars

Die National Football League schrumpft einige ihrer größten Stars ins Miniformat. Ausgangslage ist hier ein Videospiel, das mit der echten Welt verschmilzt und gleich ein ganzes Football-Team in die Wohnung zweier ziemlich überraschter Kinder befördert. Dummerweise setzen diese ihr Match nun eben im ganzen Haus fort und richten dabei so einiges an Schaden an. Das riecht nach Hausarrest für die Kinder, denn wer sollte ihnen diese Geschichte schon glauben? Doch zum Glück hat die Großmutter der beiden die passende Erklärung für das Chaos parat. Regie bei dem witizgen Clip, der übrigens echtes Puppenspiel mit Computergrafiken verbindet, führten Peter Berg von Film 47 und Arthur Mintz von den Swaybox Studios.