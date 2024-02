Die National Football League, also die NFL, expandiert in den vergangenen Jahren auf internationale Märkte, darunter auch Deutschland, und trägt dort auch reguläre Spiele aus. Man hat auch ein Trainings-Programm, das Talente aus der ganzen Welt anziehen soll, und dafür macht man in diesem Spot Werbung. Erzählt wird die Geschichte eines Jungen aus Ghana, der von einer Karriere in der NFL träumt - und "imaginäre" Stars wie Saquon Barkley und Justin Jefferson trifft