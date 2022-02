Super Bowl 2022: Barbie kauft ihr Traumhaus mit Rocket Mortgage

Der Immobilienmarkt ist schon lange hart umkämpft - auch Barbies neues Traumhaus ist davon nicht ausgenommen und so muss sich die Puppe gegen Konkurrenten wie "Better Offer Betty", "Cash Offer Carl" oder "House Flipper Skipper" durchsetzen. Zum Glück ist Barbie aber nicht nur durch Rocket Homes und Rocket Mortgage das das Haus aufmerksam geworden, sondern kann ganz einfach nachweisen, dass ihre Finanzen durch den Hypotheken-Dienstleister abgesichert sind. Da muss sich die Konkurrenz wohl nach Alternativen umschauen. Offenbar steht gerade auch die Burg Grayskull zum Verkauf - die Nachbarn sollen hier aber wohl nicht ganz so angenehm sein.