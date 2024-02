Fun Fact: Gewinner beim Super Bowl dürfen sich nicht nur über beachtliche Siegprämie, sondern auch einen Ring im Wert mehrerer US-Dollar als Trophäe freuen. Doch in diesem Jahr ehrt M&M's auch all jene mit einem Ring, die knapp verloren haben. Das Ganze ist natürlich nicht ernst gemeint, sondern nur eine witzige Werbeidee. Der Spot erklärt außerdem, dass die Diamanten des Rings aus Erdnussbutter und den Seufzern Zweitplatzierter hergestellt werden, wie etwa denen der Footballer Terrell Owens und Bruce Smith - oder eben Scarlett Johansson, die zwar kein Football gespielt, aber immerhin zwei Oscar-Rennen in einem Jahr verloren hat.