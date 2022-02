Super Bowl 2022: Doritos macht müde Faultiere munter

Verliert man Lebensmittel im Wald, bleiben diese nicht lange liegen, bevor sie von Tieren gefressen werden. So weit nichts Ungewöhnliches, doch die Tiere in diesem Super Bowl-Werbespot von Frito-Lay reagieren doch nicht ganz so wie erwartet, als eine Forscherin ihre Tüten Doritos Flamin' Hot Cool Ranch und Cheetos Flamin' Hot Crunchy verliert. Bär, Fuchs und Co. stimmen nicht nur gemeinsam Salt-N-Pepas "Push It" an, auch ein Faultier wird durch den Geschmack der Knabbereien erstaunlich lebhaft.