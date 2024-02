Das Unternehmen Frito-Lay möchte in diesem Super-Bowl-Werbespot unterstreichen, dass es sich bei den neuen Doritos Dinamita um einen äußerst feurig-würzigen Snack handelt. Gelingen soll dies unter anderem mit Wednesday-Star Jenna Ortega und den beiden rüstigen Rentnerinnen Dina und Mita, die sich in eine wilde Verfolgungsjagd stürzen und versuchen, Danny Ramirez (Top Gun: Maverick, The Falcon and the Winter Soldier) die letzte Tüte des beliebten Snacks abzuknöpfen.