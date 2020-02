Star Trek: Picard - So spannend geht es in Folge 3 der Serie weiter

Direkt zur Staffel 1 bei Amazon springen

Amazon hat einen Trailer beziehungsweise eine kurze Vorschau zu Folge 3 der Serie Star Trek: Picard veröffentlicht und liefert so einen Vorgeschmack auf das, was Fans am Freitag, den 7. Februar 2020, erwartet. So sehen wir, wie Jean-Luc Picard für eine Rettungsmission eine Crew zusammenstellt, zunächst jedoch ein Schiff und einen Piloten finden muss. Im deutschsprachigen Raum ist die Serie bei Amazon Prime Video zu sehen, in den USA wird sie exklusiv über die Streaming-Plattform CBS All Access veröffentlicht.