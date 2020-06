Rick and Morty - Staffel 4: Erste Folgen ab sofort bei Netflix verfügbar

Staffelfinale auf Sky, Season 5 bereits bestätigt

Kamen in Deutschland bisher nur Sky-Kunden in den Genuss der vierten Staffel von Rick and Morty, stehen die ersten fünf Folgen jetzt in deutscher Sprache auch für Netflix-Abonnenten bereit. Wer danach weiter auf die englische Tonspur oder die so genannten OmU-Varianten (Originalfassung mit Untertiteln) verzichten möchte, dem wird auch bei Netflix eine Zwangspause auferlegt. Wann die letzten fünf Folgen der Staffel 4 von Rick and Morty in deutsch bei Netflix gezeigt werden, ist bisher nicht bekannt. Der Trailer stimmt euch aber auf eben diese ein.Der bekannte Video-Streaming-Dienst ist damit vergleichsweise früh dran, nachdem nur etwas mehr als zwei Wochen seit dem Staf­fel­fi­na­le bei Sky Deutschland vergangen sind. Hier wurden die letzten Episoden parallel zur Ausstrahlung in den USA (Adult Swim) auf dem Spartensender TNT Comedy sowie über die Streaming-Apps Sky Go und Sky Ticket gezeigt. Ein passendes Abonnement für die neuesten Rick and Morty-Folgen sowie weitere Serien von HBO, Fox, Showtime und Co. gibt es derzeit für monatlich 7,49 Euro bei Sky.Schon jetzt steht fest, dass nach dem Finale der Staffel noch lange nicht das Ende der Serie erreicht ist und sich Fans auf weitere Episoden freuen dürfen. Ein genauer Zeitplan, mit der Informationen wann Season 5 erscheinen wird, wurde bisher allerdings noch nicht veröffentlicht. Solltet ihr nach der vierten Staffel von Rick and Morty Abwechslung in anderen Serien suchen, führen euch die nachfolgenden Links auf unsere großen Juni-Übersichten von Netflix, Amazon Prime Video und Disney+.