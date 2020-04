Rick and Morty - So geht es in der vierten Staffel weiter

Videos automatisch starten

Fans von Rick and Morty mussten im Dezember nach nur fünf neuen Folgen eine Zwangspause bei der Zeichentrickserie hinnehmen. Das Warten hat nun aber bald ein Ende, denn schon in wenigen Tagen geht es mit der vierten Staffel endlich weiter. Was auf Opa Rick und seinen Enkel Morty dann zukommt, zeigt Adult Swim im Trailer zu den kommenden Episoden.



Während es in den USA am 3. Mai bei Adult Swim weitergeht, zeigt in Deutschland der Pay-TV-Sender TNT Comedy die verbleibenden fünf Folgen der vierten Staffel ab dem 4. Mai, also nur einen Tag später. Schon jetzt steht fest, dass nach dem Ende der Staffel noch lange nicht das Ende der Serie erreicht ist und sich Fans noch auf weitere Staffeln freuen dürfen.