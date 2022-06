Polestar 3: Video-Weltpremiere des Elektro-SUV aus dem Norden

Ende letzten Jahres vorgestellt, jetzt aber erst gezeigt

Auch technische Details und ein Termin

SUVs sind seit Jahren eines der wichtigsten Marktsegmente im Bereich der Autos. Jetzt hat Polestar, Ableger von Volvo, sein neuestes Modell enthüllt. Das hört auf den Namen Polestar 3 und markiert den Einstieg in den Markt der Elektro-SUVs.In Deutschland sind laut Kraftfahrtbundesamt 4,82 Millionen SUVs zugelassen - das entspricht fast 10 Prozent des Gesamtbestandes, keine Kategorie wächst stärker. Kein Wunder also, dass mittlerweile fast jeder Anbieter Sport Utility Vehicles im Angebot hat, wobei der Begriff in Bezug auf die Bauweise sehr großzügig ausgelegt wird. Zu der reichhaltigen Auswahl gesellt sich jetzt bald ein Angebot aus dem Norden. Polestar hat sein drittes Modell und seinen ersten SUV enthüllt: den Polestar 3 Nach einem kurzen verhüllten Vorgeschmack, Ende letzten Jahres, feiert das Design des Modells damit in einem kurzen Film und einem ersten Bild seine Weltpremiere. Polestar setzt auf die mit den ersten beiden Modellen etablierte Formsprache, die auf jeden Fall auch Erinnerungen an den Mutterkonzern Volvo weckt. Besonders auffällig sind dabei die Front und Heckbeleuchtung - letztere liefert mit einem Lichtband über die gesamte Länge der Spoiler-Kante einen sehr futuristischen Look.Neben dem ersten optischen Eindruck liefert der Autobauer auch noch einen Überblick der technischen Ausstattung. Zum Launch ist das Modell mit einem Dual Motor Antrieb ausgerüstet und soll auf über 600 km (WLTP) Reichweite kommen. Polestar 3 soll außerdem "autonomes Fahren auf der Autobahn ermöglichen", dafür kommt ein LiDAR-Sensor von Luminar und ein nicht spezifiziert Nvidia-Rechner zum Einsatz. Einen Termin für die Vorstellung gibt es auch: Oktober 2022.Von Polestar ist auch in den nächsten Jahren dabei viel zu erwarten. So kündigt das Unternehmen an, auch in den nächsten zwei Jahren jeweils ein neues Modell vorstellen zu wollen. Darüber hinaus nennt man ehrgeizige Wachstumsziele: Der Absatz soll sich von 29.000 Fahrzeugen im Jahr 2021 auf 290.000 Fahrzeuge bis Ende 2025 verzehnfachen.