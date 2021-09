Kein Lenkrad, nur Luxus: Audi "Sphere" zeigt E-Limousinen-Zukunft

E-Auto Umbruch bedeutet auch: viele neue Luxusfeatures

In wenigen Jahren

Audi will mit seinen "Sphere"-Konzeptautos zeigen, wie die Zukunft der E-Autos aussehen kann. Mit dem Audi "grandsphere concept" gibt man jetzt einen Ausblick auf die absolute Luxus-Klasse. Je nach Situation sollen Lenkrad und Pedale ganz verschwinden.Für einen echten Durchbruch müssen möglichst viele E-Auto-Modelle möglichst günstig zu haben sein. Die meist hoch technisierten Fahrzeuge bieten aber natürlich auch großes Potenzial, eine zahlungskräftige Klientel mit neuen Luxus-Features zu locken. Unter der Überschrift "Privatjet für die Straße" zeigt Audi auf der Automesse IAA 2021 jetzt eine Studie, die einen Ausblick auf die Zukunft der Limousinen gibt.Dreh und Angelpunkt der Überlegungen ist hier die Annahme, dass in wenigen Jahren das automatisierte Fahren auf Level 4, also ohne jegliche Einflussnahme oder Kontrolle der Passagiere, möglich ist. Nach eigenen Aussagen will Audi diese Funktion "in der zweiten Jahrzehnthälfte" einführen können. Dabei vertraut man auch auf das Know-how von CARIAD, dem Software-Thinktank des Volkswagen-Konzerns.Sind die Insassen einmal von den Fahraufgaben befreit, kann auch der Innenraum das gewohnte Layout des fahrerorientierten Cockpits hinter sich lassen. Der Audi "grandsphere concept" setzt deshalb auf eine großzügige Lounge, Lenkrad und Pedale werden bei Level-4-Fahrten zurückgefahren, ein klassische Armaturentafel fehlt ebenfalls - alles Ideen, die sich viele Konzepte dieser Art teilen.Bildschirme werden in diesem Konzept vollumfänglich mit Projektionen ersetzt. Audi spricht von verschiedenen Projektionsflächen, die als "Cinemascope-Bildschirm" oder als "Screen bei Videokonferenzen" genutzt werden können und alle Infotainment-Inhalte flexibel abbilden. Für die Bedienung soll Blick-Detektion und Gestensteuerung von einem haptischen Element mit Drehring und Tasten ergänzt werden.Wie so oft dürfte die Studie Audi "grandsphere concept" weit von dem entfernt sein, was Audi in ein paar Jahren dann tatsächlich auf den Markt bringt. Der Konzern ist aber sehr bemüht darum zu betonen, dass "viele der hier zusammengeführten Technologien und auch Designfeatures" in nur "wenigen Jahren" bei Serien-Audis zu finden sein werden.