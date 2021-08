ID.5 GTX: Erste Bilder des vollelektrischen Volkswagen SUV-Coupé

Der neue Elektrische SUV-Mix von VW zeigt sich das erste Mal

GTX ist das neue GTI

Volkswagen will mit seinen ID-Modellen die elektrifizierte PKW-Zukunft einläuten. Nach den Modellen ID.3 und ID.4 gewährt man jetzt einen ersten Blick auf ein etwas aufregenderes Fahrzeug. Das SUV-Coupé ID.5 GTX darf aber vorerst nur mit leichter Tarnung ans Tageslicht.SUVs stehen laut Zulassungsstatistik sehr weit oben in der Gunst der Käufer, auch wenn das unter anderem daran liegt, dass die Typbezeichnung von den Herstellern mittlerweile sehr weit ausgedehnt wurde. Auch im Juli waren mit 24,6 Prozent die meisten Neuwagen den SUVs zuzuordnen. Geht es nach VW, will man ab nächstem Jahr mit dem vollelektrischen SUV-Coupé ID.5 GTX in dieser Statistik mitmischen. Jetzt gibt man potenziellen Interessenten aber erst mal einen ersten Eindruck, welchen Formen der Stromer folgt.Wie bei allen ID-Modellen setzt das Fahrzeug auf den "Modularen E-Antriebsbaukastens (MEB)" von VW auf, stellt aber eben das erste SUV-Coupé-Modell der Produktfamilie dar. Auf den ersten Bildern, die das Unternehmen liefert, zeigt sich der ID.5 GTX als "getarnte seriennahe Studie" auf und um München. Außerdem liefert VW noch ein erstes Video, dass das Modell auch in Bewegung zeigt. VW selbst erhebt hier den Anspruch, beim Design die Eleganz von Coupés mit der Stärke von SUVs vereinen zu wollen, die Verwandtschaft mit dem Modell ID.4 ist aber sehr deutlich erkennbar.Das GTX im Namen des ID.5 gibt künftigen Käufern dann auch einen Hinweis auf die inneren Werte. Volkswagen will mit dem neuen Kürzel die sportliche Geschichte der GTI-, GTD- und GTE-Modelle ins Elektrozeitalter übertragen. Im kommenden SUV-Coupé-Modell drückt sich dieser Anspruch in einem Dualmotor-Allradantrieb aus. Bei der Reichweite soll das Modell fast 500 km erreichen.