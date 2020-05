Microsoft stellt die neuen Surface Earbuds vor

Microsoft möchte den Apple AirPods Konkurrenz machen und bringt daher die Surface Earbuds auf den Markt. Die (nicht ganz so kleinen) Bluetooth-Kopfhörer im In-Ear-Design eigenen sich neben dem Musikhören etwa auch zum Telefonieren oder zum direkten Diktieren in den einzelnen Apps von Microsoft 365. Die Akkulaufzeit gibt Microsoft mit bis zu 24 Stunden an.