Frito-Lay holt zum Super Bowl die Kultstars aus Breaking Bad zurück

Ziemlich genau zehn Jahre nach dem Ende der Kultserie Breaking Bad kehren die beiden Stars Aaron Paul und Bryan Cranston noch einmal in ihre Rollen als Jesse Pinkman und Walter White zurück - leider aber nur für einen Werbespot, den Frito-Lay für den Super Bowl 2023 produziert hat. Fans dürften sich über das Wiedersehen aber wohl dennoch freuen, auch wenn die beiden hier keine Drogen, sondern gebackene Popcorn-Dreiecke herstellen. Zumindest in den USA gibt es den Popcorners-Snack bereits in sieben unterschiedlichen Geschmacksrichtungen.