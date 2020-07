Yakuza: Like a Dragon - Neuer Trailer zur englischen Sprachfassung

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Sega stimmt mit einem neuen Trailer auf Yakuza: Like a Dragon ein. Darin ist auch erstmals die englische Synchronisation zu hören, die neben den japanischen Originalstimmen wählbar ist. Außerdem gibt es Neuigkeiten zu den unterstützten Plattformen zum nächsten Teil der Yakuza-Reihe.In Yakuza: Like a Dragon schlüpfen Spieler in die Rolle des Yakuza-Schlägers Ichiban Kasuga, der die vergangenen 18 Jahre unschuldig im Gefängnis verbracht hat und nach seiner Freilassung nun nach den Verantwortlichen sucht. Schnell muss er allerdings feststellen, dass sein alter Clan ausgelöscht wurde und inzwischen vollkommen andere Machtverhältnisse im japanischen Untergrund herrschen.Im neuen Trailer gibt es nicht nur jede Menge actiongeladene Spielszenen zu sehen, son­dern er vermittelt auch einen recht guten Eindruck von den englischen Sprecherstimmen. Sega konnte unter anderem den Schauspieler George Takei (Hikaru Sulu in Star Trek) für die Rolle des Patriarchen Masumi Arakawa gewinnen. Als weitere Sprecher sind unter an­de­rem Elizabeth Maxwell, Greg Chun, Kaiji Tang und Andrew Morgado zu hören. Weiterhin hat Sega auch deutsche Untertitel für das Spiel bestätigt.Yakuza: Like a Dragon erscheint am 13. November 2020 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X . Außerdem wurde das Spiel nun auch offiziell für die PlayStation 5 bestätigt.