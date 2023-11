The Man Who Erased His Name: Das Yakzua-Spinoff im Launch-Trailer

Mit Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name ist ab sofort ein weiterer Ableger der erfolgreichen Yakuza-Spielereihe erhältlich. Im Mittelpunkt steht hier noch einmal Kazuma Kiryu, der allerdings eine neue Identität angenommen hat. Zum Start hat Sega nun den Launch-Trailer veröffentlicht.Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name knüpft an das Ende von Yakuza 6: The Song of Life aus dem Jahr 2016 an und verrät, wie es dem langjährigen Protagonisten, Kazuma Kiryu, im Anschluss an das Finale ergangen ist. Um seine Familie zu schützen, hat dieser seinen eigenen Tod vorgetäuscht und ist untergetaucht. Unter dem neuen Namen Joryu arbeitet der einst auch als Drache von Dojima bekannte Kiryu nun als Agent, jedoch droht eine geheimnisvolle Person damit, seine wahre Identität auffliegen zu lassen.Wie Sega im neuen Trailer zeigt, wird auch in The Man Who Erased His Name wieder viel gekämpft. Dieses Mal gibt es zwei Stile, die sich frei miteinander kombinieren lassen. Neben dem vertraut wirkenden Yakuza-Stil setzt Kiryu/Joryu beim Agenten-Stil eine Reihe moderner Gadgets wie Drohnen oder Elektroseile ein.Im Video sehen wir außerdem das Castle, welches sich auf einem Containerschiff in der Bucht von Osaka befindet. Dort kann unser Held etwa ein Casino besuchen, neue Outfits einkaufen oder im Kolosseum an Schaukämpfen teilnehmen.Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name ist ab sofort für PC, PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S erhältlich.