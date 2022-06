Xenoblade Chronicles 3 - Neuer Story-Trailer zum Rollenspiel

Nintendo hatte am Mittwochabend eine neue Nintendo Direct abgehalten und in dem rund 20 Minuten langen Stream das demnächst erscheinende Rollenspiel Xenoblade Chronicles 3 ausführlich vorgestellt. Gezeigt wurde dabei auch ein neuer Trailer, der mehr über die Story und die Charaktere verrät.Xenoblade Chronicles 3 erzählt eine spannende Geschichte während des niemals endenden Konfliktes zwischen den Völkern Keves und den Agnus. Während die Keves vor allem moderne Maschinen im Kampf verwenden, setzen die Agnus die magische Äther-Technologie für ihre Ziele ein. Inmitten dieser Kriegswirren schließen sich sechs Soldaten beider Nationen zusammen, um gemeinsam die nicht enden wollende Gewaltspirale zu durchbrechen.Die sechs spielbaren Helden Noah, Mio, Lanz, Sena, Eunie und Taion übernehmen im Kampf wahlweise die Rolle eines Angreifers, Verteidigers oder Heilers, wobei diese Rollen jederzeit wieder gewechselt werden können. Jeder Charakter hat besondere Kräfte, außerdem können die Helden zu einem Ouroboros verschmelzen und so besonders mächtige Angriffe starten.Xenoblade Chronicles 3 erscheint am 29. Juli 2022 exklusiv für die Nintendo Switch . Am selben Datum wird auch ein kostenpflichtiger Erweiterungspass veröffentlicht, der gestaffelt Extra-Items, Outfits, neue Helden und Missionen, eine zusätzliche Geschichte und mehr ins Spiel bringt.