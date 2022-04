Xenoblade Chronicles 3 erscheint deutlich früher, neuer Trailer

Nintendo hat ein neues Erscheinungsdatum für Xenoblade Chronicles 3 bekanntgegeben: Demnach kommt das Rollenspiel nun nicht mehr im September, sondern bereits am 29. Juli 2022 für die Nintendo Switch in den Handel. Außerdem gibt es einen neuen Trailer, der unter anderem das Kampfsystem in Aktion zeigt.Xenoblade Chronicles 3 greift die Handlung seiner beiden direkten Vorgänger auf und macht die Welt von Aionios zum Schauplatz eines Streits zwischen den Ländern Keves und Agnus, in den die Spieler hineingezogen werden. Mit einer Party bestehend aus sechs unterschiedlichen Helden müssen diese den wahren Gründen für den Konflikt nachgehen. Dafür muss die Gruppe in die Schwertmark reisen - "ein von einem riesigen Schwert durchbohrtes Land", wie es von offizieller Seite heißt.Im neuen Trailer wird unter anderem das verbesserte Kampfsystem des JRPGs gezeigt. Hierbei spielen die individuellen Stärken alle Charaktere eine große Rolle, außerdem können die Helden im Verlauf der Story die Klassen wechseln. Bestimmte Zweiterteams der Gruppe können sich außerdem zu einem sogenannten Ouroboros zusammenschließen und in dieser Form dann besonders starke Angriffe nutzen.