Worms Rumble startet mit Echtzeitkämpfen im Dezember durch

Team 17 hat einen neuen Trailer zum farbenfrohen Battle-Royale Worms Rumble veröffentlicht. Die Spielereihe schlägt mit dem neuesten Ableger eine komplett andere Richtung ein, denn Kämpfe finden nun in Echtzeit statt. Zusammen mit dem Trailer wurde außerdem der Release-Termin bekanntgegeben.Anders als üblich setzt Worms Rumble als erster Teil der Reihe auf Echtzeitkämpfe. Das Warten, bis der nächste Wurm des eigenen Teams an der Reihe ist, entfällt somit und An­grif­fe können jederzeit stattfinden. Die bekannten und mitunter recht verrückten Waffen der Worms-Spiele werden aber auch im Battle-Royale-Ableger zu finden sein. In un­ter­schied­li­chen Spielmodi mit bis zu 32 Teilnehmern kann es dabei recht hektisch zugehen, wie der neueste Trailer noch einmal unmissverständlich zeigt.Team 17 hat weiter den Start-Termin für Worms Rumble festgelegt: Demnach erscheint das Spiel bereits am 1. Dezember dieses Jahres für den PC, die PlayStation 4 und die PlayStation 5 . Dank Crossplay können PC- und Konsolenspieler gegeneinander antreten. Für die Zeit nach der Veröffentlichung versprechen die Entwickler unter anderem saisonale und Community-Events, tägliche Herausforderungen und weitere experimentelle Spielmodi.