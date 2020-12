Worms Rumble - Launch-Trailer zum heutigen Verkaufsstart

Mit Worms Rumble geht der Krieg der Würmer in die nächste Runde. Das Besondere: Die wahnwitzigen Schlachten finden nicht mehr rundenbasiert, sondern in Echtzeit statt. Wie dies dann aussieht, zeigt der Entwickler Team 17 passend zum heutigen Start im offiziellen Launch-Trailer.Worms Rumble ist der erste Teil der Marke, in dem Spieler nicht mehr der Reihe nach zum Zug kommen, sondern gleichzeitig ihre bis an die Zähne bewaffneten Würmer über das Spielfeld navigieren. Dies ist online mit bis zu 32 Teilnehmern möglich, wobei verschiedene Modi wie Deathmatch oder Last Worm Standing zur Auswahl stehen. Tägliche Heraus­for­derungen, saisonale Events und besondere Aktionen für die Community sollen ebenfalls für langanhaltenden Spielspaß sorgen.Wer seinen Würmern ein individuelles Aussehen verpassen möchte, kann dies mithilfe gesammelter Erfahrungspunkte und die Ingame-Währung tun und diese gegen neue Emotes, Accessoires, Outfits und Waffenskins eintauschen. Worms Rumble ist ab sofort für den PC, die PlayStation 4 und die PlayStation 5 erhältlich und unterstützt Crossplay zwischen allen drei Plattformen.