Watch Dogs: Legion mit neuem Trailer und Release-Termin im Oktober

Ubisoft zeigt einen neuen Cinematic-Trailer zu Watch Dogs: Legion, welches Spieler im dystopischen London gegen einen skrupellosen Überwachungsstaat kämpfen lässt. Nach einer Verschiebung steht nun außerdem ein neuer Erscheinungstermin für das Spiel fest.Bereits im Herbst des vergangenen Jahres hatte Ubisoft bekanntgemacht, den ursprünglich für den März 2020 geplanten Termin für Watch Dogs: Legion nicht einhalten zu können. Ein neues Erscheinungsdatum gab es bislang noch nicht. Beim ersten UbiForward-Stream wurde nun aber der 29. Oktober 2020 als Stichtag verkündet. Begleitet wurde der Termin von einem neuen Trailer der eine spannende Verfolgungsjagd durch London zeigt. Das rasante Video wurde vom Emmy-Preisträger Alberto Mielgo erschaffen und vermittelt einen recht guten Eindruck von der Atmosphäre des Spiels.Wer eher echtes Gameplay-Material bevorzugt, findet dieses ebenfalls in einem neuen Video, welches Ubisoft bei YouTube ver­öf­fent­licht hat. Hier erfahren wir unter anderem noch einmal, was es mit dem sogenannten "Play As Anyone"-System auf sich hat.