Wanted: Dead - Trailer und gratis Arcade-Minispiel veröffentlicht

Space Runaway kostenlos via Steam spielbar

110 Industries hat einen neuen Trailer für das Third-Person-Actionspiel Wanted: Dead freigegeben, in dem sich Spieler durch ein korruptes Cyberpunk-Hong Kong metzeln dürfen. Als weiterer Vorgeschmack wurde außerdem das kostenlose Minispiel Space Runaway veröffentlicht, das vor allem Retro-Fans gefallen dürfte.In Wanted: Dead schlüpfen Spieler in die Rolle der Polizistin Lt. Hannah Stone, der Anführerin des sogenannten "Zombie Squad", welches jenseits des normalen Geltungsbereiches der Gesetzeshüter arbeitet - und zu entsprechend drastischen Mitteln greift. Gegner lassen sich daher mit einer Vielzahl an Nahkampf und Schusswaffen sowie mehr als 50 Finisher-Moves regelrecht in Stücke reißen.Der nun veröffentlichte Trailer zeigt viele neue Eindrücke aus dem Spiel, bleibt trotz alledem aber verhältnismäßig zahm. Neben einzelnen Actionsequenzen sehen wir auch kurze Homeshopping- und Anime-Clips sowie Eindrücke aus Minispielen wie Karaoke oder dem Spielhallen-"Klassiker" Space Runaway.Letzterer ist (ähnlich wie in den Yakuza-Spielen) als Arcade-Minispiel in Wanted: Dead vollständig spielbar, kann aber schon jetzt kostenlos bei Steam heruntergeladen und gespielt werden. Der Bullet-Hell-Shooter im 16-Bit-Look bietet dabei immerhin sieben Level mit ebenso vielen Bossgegnern.Wanted: Dead erscheint am 14. Februar 2023 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S . Vorbestellungen sind ab sofort möglich.