Wanted: Dead - Das Actionspiel zeigt sich im offiziellen Launch-Trailer

Der Slasher-Shooter-Mix Wanted: Dead ist ab sofort für PC und Konsole erhältlich. Im Launch-Trailer stellen 110 Industries und das Entwicklerstudio Soleil das Spiel, welches an Hits wie Ninja Gaiden erinnert, noch einmal ausführlich vor.In Wanted: Dead schlüpfen Spieler in die Haut von Lt. Hannah Stone, einem Mitglied der Zombie Unit, einer ganz besonderen Einheit der Hongkonger Polizei. Die Elitetruppe arbeitet nämlich jenseits der sonst üblichen Zuständigkeiten der Cops und setzt ihre ganz eigenen "Ermittlungsmethoden" ein. Im konkreten Fall soll eine Firmenverschwörung aufgedeckt werden.Dies mag zunächst nicht sonderlich spannend klingen, es liefert aber die Grundlage für ziemlich brutale Action in der Third-Person-Perspektive, denn Hannah Stone muss sich während ihres Einsatzes durch die Reihen von Söldnern, privaten Sicherheitskräften und Robotern schnetzeln. Mit ihren Schwertern kann die Agentin Feinde dabei gezielt zerstückeln, zudem steht ein breites Arsenal an Feuerwaffen bereit.Wanted: Dead ist für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S verfügbar.