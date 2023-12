Visions of Mana - Square Enix kündigt Fortsetzung der Mana-Reihe an

Fantasy-Action-Rollenspiel

Die Mana-Reihe genießt unter JRPG-Fans einen besonderen Kultstatus, was vor allem am erfolgreichen Secret of Mana liegt, das 1993 für das Super Nintendo Entertainment System erschienen war. Nächstes Jahr wird es mit Visions of Mana schließlich einen weiteren Teil geben, welchen Square Enix nun enthüllt hat.Visions of Mana schickt Spieler dann in der Rolle des Seelenwächters Val auf eine abenteuerliche Reise, bei welcher er seine Freundin zum Mana-Baum begleitet. Dabei werden die beiden dann auf unerwartete Verbündete und natürlich auch Feinde treffen, heißt es in der offiziellen Ankündigung - allzu viel ist zur Story somit bislang nicht bekannt.Der erste Trailer zeigt verschiedene Regionen der halb offenen 3D-Welt, zu denen grüne Landschaften, vereiste Gebiete und auch ein Schiffsdeck zählen. Deutlich wird außerdem, dass sich das Spiel wieder am Action-RPG-Gameplay orientiert, das man etwa aus genanntem Secret of Mana kennt.Rechnet man Remakes, Remaster und Mobile Games nicht mit, ist Visions of Mana seit mehr als 15 Jahren der erste neue Hauptteil der auch als Seiken Densetsu bekannten Reihe. 2006 war Dawn of Mana für die PlayStation 2 erschienen.Square Enix hat Visions of Mana für den PC, die PlayStation 4 PlayStation 5 und Xbox Series X/S angekündigt. Ein genaues Erscheinungsdatum ist bisher nicht bekannt, eine Switch-Version wurde in der Ankündigung leider nicht erwähnt.