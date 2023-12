Black Myth: Wukong - Neuer Trailer enthüllt das Release-Datum

Black Myth: Wukong zählt zweifelsfrei zu den meisterwarteten Spielen, die sich derzeit in der Entwicklung befinden. Jetzt steht fest, wann die grafisch beeindruckende Reise des Affenkönigs beginnt. Bei den Game Awards hat das Studio Game Science außerdem einen neuen Trailer gezeigt.Demnach kommt Black Myth: Wukong am 20. August 2024 für PC (Steam, Epic Games Store), die PlayStation 5 sowie die Xbox Series X/S in den Handel. Das Spiel wird dann 4K HDR und Dolby Atmos unterstützen, wie der Entwickler jetzt auch noch einmal bestätigte.Black Myth: Wukong greift die klassische chinesische Geschichte "Die Reise nach Westen" auf und handelt vom Affenkönig Sun Wukon, der ein großes Abenteuer erlebt, um seine eigene Vergangenheit aufzudecken. Im neuen Trailer gibt es eine Mischung aus Gameplay und Videosequenzen zu sehen, die alle aus der PC-Version stammen. Unter anderem zeigt das Video einige der mystischen Kreaturen, die Wukong auf seiner Reise begegnen. Zudem können wir uns von der englischen Sprachausgabe überzeugen.