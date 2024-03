Visions of Mana: Neuer Trailer zum Action-Rollenspiel von Square Enix

Reise zum Mana-Baum

Teamwork und Elementarkräfte

Square Enix hat heute einen neuen Trailer zu Visions of Mana veröffentlicht. Das Action-Rollenspiel erscheint bereits in wenigen Monaten und wird dann der erste große Eintrag in der beliebten Mana-Reihe seit mehr als 15 Jahren. Im "März-Trailer" erhalten wir nun einen Eindruck von den actionreichen Kämpfen und der abwechslungsreichen Spielwelt.Seit der Ankündigung des Spiels im Rahmen der letzten Game Awards sind auch schon genauere Details zur Geschichte bekannt geworden: Ausgangspunkt von Visions of Mana ist demnach ein ganz besonderes Ritual im Dorf Tiana, bei dem ein Mädchen namens Hina als Geweihte auserwählt wird. Hinas Aufgabe ist es nun, zum Mana-Baum zu pilgern und dessen Energiefluss wieder zu stärken.Da die Reise zu dem Baum jedoch alles andere als einfach ist, wird sie von einem sogenannten "Seelenwächter" begleitet. In diesem Fall ist dies Val, Hinas langjähriger Freund und zugleich der Protagonist, in dessen Rolle wir schlüpfen. Auf ihrem Weg werden sich den beiden aber natürlich auch noch weitere Mitstreiter anschließen.Hilfe können die zwei auch gut gebrauchen, denn auch wenn die Welt von Visions of Mana im neuen Trailer anfangs recht farbenfroh erscheinen mag, ist dieser Eindruck trügerisch. In den unterschiedlichen Regionen lauern nämlich etliche Monster und andere Gefahren. Bei den Kämpfen darf jederzeit frei zwischen den verfügbaren Helden und deren individuellen Fähigkeiten gewechselt werden. Über Artefakte lassen sich zudem die Kräfte mächtiger Elementargeister entfesseln.Visions of Mana erscheint in diesem Sommer für den PC, die PlayStation 4 PlayStation 5 und Xbox Series X/S . Ein genaues Erscheinungsdatum gibt es noch nicht.