Unrecord: Fotorealistischer "Bodycam-Shooter" sorgt für Aufregung

Macher versichern: Das Spiel ist echt

Im Gaming gibt es schon lange Bestrebungen, Fotorealismus zu erschaffen. Das ist allerdings alles andere als einfach, denn bislang gab es keine Engine, die das ermöglicht hätte - zumindest nicht glaubhaft. Doch der Unreal Engine 5-Shooter Unrecord zeigt, dass es geht.Zu realistisch, um wahr zu sein? Diese Frage stellen sich Gamer und Experten seit Kurzem beim ersten Gameplay-Trailer zum Shooter Unrecord. Dieser wird folgendermaßen beschrieben, nämlich als "Einzelspieler-First-Person-Shooter, der die Geschichte eines taktischen Polizeibeamten aus der Perspektive seiner Körperkamera erzählt. Bei der Lösung eines komplexen Falles müssen Sie Ihre taktischen und detektivischen Fähigkeiten einsetzen, um erfolgreich zu sein."Das Video ist tatsächlich kaum oder nicht von einer realen Aufnahme zu unterscheiden. Das liegt einerseits an der fortschrittlichen und offenbar nahezu perfekt eingesetzten Unreal 5-Engine, andererseits aber auch an diversen kleineren und größeren Tricks. So sind die Gegner, die der Protagonist in einem verlassenen Gebäude zur Strecke bringt, nur kurz zu sehen, deren Gesicht wird - im Stil von Polizeivideos - verpixelt. Letzteres verhindert, dass die Schurken unglaubwürdig wirken bzw. als solche erkannt werden.Das zusätzliche Erstaunliche ist, dass hinter Unrecord kein großes Spielestudio steht, sondern u. a. der Franzose Alexandre Spindler. Der Co-Schöpfer betont auch, dass das per Maus und Tastatur gesteuerte Spiel und Video weder ein Rail-Shooter noch ein Full-Motion-Video sind, zudem handle es sich dabei nicht um einen VR-Titel.In einer FAQ auf Steam schreibt Spindler: "In Wirklichkeit scheint es eher schmeichelhaft, die Grafik von Unrecord mit der Realität zu vergleichen, aber glücklicherweise wissen wir, dass ein Spiel sich zuerst auf das Gameplay und das Universum fokussiert, auf das wir uns hauptsächlich konzentrieren." Er erklärt weiter: "Wir verwenden für die Erstellung von Unrecord keine echten Videos oder externes Rendering für die Unreal Engine. Unrecord ist (un)real."In einem auf Twitter veröffentlichten Video zeigt er (via Eurogamer ), wie er mehrmals das Spiel pausiert, die Umgebung manipuliert und es dann fortsetzt. Spindlers Kommentar dazu: "Für diejenigen, die dachten, Unrecord sei eine Fälschung oder ein Video, sorry."