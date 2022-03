Tunic: Von Zelda inspriertes Adventure für PC und Xbox erhältlich

Mit Tunic ist ein neues Action-Adventure für PC und Xbox erschienen, das nicht ganz zufällig an die Legend of Zelda-Reihe erinnert. In diesem begleiten wir einen kleinen Fuchs auf eine Reise durch ein geheimnisvolles Land, lösen knackige Rätsel und bekämpfen fiese Monster.Spieler steuern in Tunic einen kleinen Helden mit grünem Gewand, Schwert und Schild - bei diesem handelt es sich allerdings nicht um Link aus der Zelda-Reihe, sondern einen anthropomorphen Fuchs auf der Jagd nach Abenteuern. In einer isometrischen Ansicht sucht dieser in Wäldern, Palästen, Verliesen und Ruinen nach verloren geglaubten Schätzen und lüftet uralte Geheimnisse. Dabei muss es der tapfere Held auch mit allerlei Monstern und mächtigen Bossgegnern aufnehmen.Tunic wurde durch den Programmierer Andrew Shouldice nahezu im Alleingang entwickelt, beim Feinschliff hat zuletzt der Publisher Finji mitgeholfen. Angekündigt wurde das Spiel bereits im Jahr 2015, damals noch unter dem Namen Secret Legend. Tunic ist ab sofort für den PC sowie die Xbox One und Xbox Series X/S erhältlich und außerdem im Xbox Game Pass enthalten.