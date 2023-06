Atlas Fallen: Neuer Übersichtstrailer stellt das Action-RPG näher vor

Kampf dem Sonnengott

Focus Entertainment und Deck 13 haben einen neuen Trailer zu Atlas Fallen veröffentlicht, der das Action-Rollenspiel genauer vorstellt. In rund fünf Minuten erfahren wir dabei mehr über die Spielwelt, die Story sowie Fähigkeiten des Helden und den Koop-Modus.In Atlas Fallen schlüpfen Spieler in die Rolle eines zunächst namenlosen Arbeiters, der so wie alle anderen Einwohner von Atlas vom Sonnengott Thelos versklavt wurde. Einzige Aufgabe der Menschen ist es seither, nach einer magischen Substanz zu suchen und diese dem Gott zu bringen.All dies könnte sich jedoch schon bald ändern, da besagtem Arbeiter eines Tages ein magischer Handschuh, der Gauntlet in die Hände fällt. Dieser besitzt die Fähigkeit, den Sand der Welt zu manipulieren. Vor allem lassen sich so verschiedene magische Waffen formen, um die von Thelos entsandten Wraith zu bekämpfen.Wie das neue Video zeigt, können diese göttlichen Kreaturen mitunter gigantische Ausmaße annehmen. Unbesiegbar sind sie aber trotzdem nicht, solange Spieler gezielt deren Schwachpunkte angreifen. Auch ist es ratsam, vorhandene Waffen zu verbessern und an die Gegebenheiten anzupassen. Hierfür gibt es insgesamt 151 magische Essenzsteine, die verschiedene Angriffe und Fähigkeiten freischalten.Die gesamte Kampagne darf zum Launch nicht nur allein gespielt werden, sondern wahlweise auch im Koop zusammen mit einem Freund. Atlas Fallen erscheint am 10. August 2023 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S