Titans - HBO Max zeigt den offiziellen Trailer zu Staffel 3 der DC-Serie

HBO Max hat einen ersten längeren Trailer zu Staffel 3 der DC-Serie Titans veröffentlicht. Wie die Vorschau zeigt, muss sich die Heldentruppe in den kommenden Folgen gegen neue Bedrohungen zusammenschließen und einen tragischen Schicksalsschlag verarbeiten. Los geht es bereits in wenigen Wochen.



Die Serie Titans rückt eine Gruppe junger Superhelden in den Mittelpunkt, die es in der dritten Staffel nun nach Gotham City verschlägt. Dick Grayson/Nightwing, Starfire, Raven und Co. haben nicht nur einen Todesfall in den eigenen Reihen zu beklagen, sondern bekommen es wenig später auch noch mit dem geheimnisvollen Schurken Red Hood zu tun, der offenbar Großes mit Gotham vorhat.



Im Trailer ist erstmals auch Barbara Gordon zu sehen, die von der Schauspielerin Savannah Welch verkörpert wird. Fest steht auch, dass sich Fans auf Batmans alten Gegenspieler Scarecrow (gespielt von Vincent Kartheiser) freuen dürfen. In den USA startet Titans am 12. August 2021 mit drei Folgen am Stück, bevor die Serie wieder zu einem Wochenrhythmus übergeht. In Deutschland werden die neuen Folgen vermutlich wieder bei Netflix zu sehen sein, einen Termin hierfür gibt es aber noch nicht.