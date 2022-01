Peacemaker - Die brachiale DC-Serie zeigt sich im Red-Band-Trailer

Mit Peacemaker steht die erste große Superhelden-Serie für 2022 in den Startlöchern und zeigt schon in wenigen Tagen, wie es mit dem ehemaligen Task Force X-Mitglied nach den Ereignissen des Kinofilms The Suicide Squad weitergeht. Zum Jahresbeginn gibt es jetzt einen brandneuen Red-Band-Trailer mit vielen neuen Ausschnitten.Nachdem Peacemaker in The Suicide Squad sein Team hintergangen hatte, sah es eigentlich so aus, aus sei der manchmal über die Ziel hinausschießende Friedenskämpfer verstorben. Doch wer den Film bis nach dem Abspann verfolgte, der weiß: Peacemaker lebt. In der nach ihm benannten Serie kehrt dieser nun in seine Heimat zurück, um mit einer neuen Truppe an seiner Seite in zunächst acht Folgen für Frieden zu sorgen. Neben reichlich derben Sprüchen und brachialer Action dürfte die Serie auch deutlich mehr Hintergrundinformationen zu Peacemaker liefern, unter anderem lernen wir dessen Vater näher kennen.So wie in The Suicide Squad schlüpft für die Serie erneut John Cena in die Rolle des Titelhelden. In den USA startet Peacemaker am 13. Januar 2022 bei HBO Max, einen Termin und Ausstrahlungsort für Deutschland gibt es leider auch weiterhin nicht.