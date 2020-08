The Walking Dead Onslaught - Termin und Trailer zum VR-Spiel

Mit The Walking Dead Onslaught entsteht derzeit ein Virtual-Reality-Spiel, das auf der erfolgreichen AMC-Zombieserie basiert. Nachdem es zuletzt recht ruhig um das Projekt geworden war, präsentiert das Entwicklerteam von Survios jetzt einen ersten Gameplay-Trailer. Außerdem gibt es einen (nicht allzu fernen) Release-Termin.Vor ein paar Monaten hatten VR-Fans mit The Walking Dead: Saints & Sinners bereits ein durchaus als gelungen zu bezeichnendes Spiel im Universum der Zombieserie erhalten. Die­ses basierte jedoch eher recht lose auf der Comic-Vorlage. In The Walking Dead Onslaught dürfen sich Spieler nun auch auf Begegnungen mit den Charakteren der TV-Serie (bzw. Comics) freuen - oder diese sogar selbst verkörpern.Zeitlich wird Onslaught nach dem Krieg gegen die Saviors angesiedelt sein. Spieler schlüpfen in die Rollen von Rick, Daryl, Michonne sowie Carol und müssen die zombieverseuchte Um­ge­bung nach Ressourcen durchsuchen, die für den Wiederaufbau von Alexandria dringend benötigt werden. In einer Story-Kampagne erleben Spieler als Daryl Dixon einen miss­glück­ten Versorgungslauf und die Begegnung mit einem geheimnisvollen Fremden.The Walking Dead Onslaught erscheint am 29. September 2020 für den PC (Oculus und SteamVR) sowie PlayStation VR.