The Walking Dead: Destinies - Adventure erzählt die Geschichte neu

Was wäre wenn... im TWD-Universum

Ab sofort können Spieler in The Walking Dead: Destinies die Geschichte der AMC-Kultserie neu schreiben und selbst bestimmen, wer weiterleben darf und wer sterben muss. Zum heutigen digitalen Konsolenstart hat Game Mill Entertainment den offiziellen Launch-Trailer veröffentlicht.So wie die TV-Serie (oder auch die Comicvorlage) beginnt The Walking Dead: Destinies damit, wie Rick Grimes inmitten der Zombie-Apokalypse in einem verlassenen Krankenhaus aufwacht und sich zunächst allein in einer komplett neuen Welt zurechtfinden muss.Anders als in der Vorlage ist Ricks Weg aber nicht fest vorherbestimmt. Zwar folgen Spieler grob der eigentlichen Story, diese können in Schlüsselmomenten aber immer wieder selbst entscheiden, wie es weitergeht - und etwa ihre Lieblinge retten und verhasste Charaktere töten. Allerdings haben alle Entscheidungen Konsequenzen.Spieler können insgesamt das Kommando über 13 bekannte Charaktere übernehmen, zu denen neben Rick unter anderem noch Michonne, Daryl, Carol oder Shane zählen. Gespielt wird in der Third-Person-Perspektive, wobei etwa Plünderungen, Kämpfe gegen Menschen und Beißer oder Rettungsmissionen auf der Tagesordnung stehen.The Walking Dead: Destinies ist ab heute digital für PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S sowie die Nintendo Switch erhältlich. Retail-Fassungen sowie eine Steam-Version folgen am 1. Dezember, die physische Switch-Version kommt am 16. Januar 2024.