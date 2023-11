The Talos Principle 2: Philosophisches Puzzlespiel im Launch-Trailer

Rätseln nach den Untergang der Menschheit

Mit The Talos Principle 2 erscheint heute die Fortsetzung des philosophisch angehauchten Puzzle-Abenteuers aus dem Jahr 2014. Versprochen werden dabei nicht nur zahlreiche neue knackige Rätsel, sondern auch neue Spielmechaniken und eine tiefgehende Story.Pünktlich zum Start haben Devolver Digital und das kroatische Entwicklerstudio Croteam (Serious Sam) den passenden Launch-Trailer veröffentlicht. Dieser zeigt, dass auch The Talos Principle 2 wieder in einer fernen Zukunft spielt, in der die Menschheit ausgestorben ist. Allerdings wird die einst erbaute Welt nun von Robotern weitergenutzt. In der Rolle einer solchen Maschine ist es die Aufgabe des Spielers, eine geheimnisvolle Megastruktur zu untersuchen, in der offenbar gewaltige Kräfte verborgen liegen.Die Geschichte soll dabei immer wieder zum Nachdenken anregen und auch philosophische Fragen aufwerfen, etwa zum Zweck von Zivilisation. Im Vordergrund stehen natürlich die zahlreichen Rätsel, bei denen neue Mechaniken wie Telepathie oder Manipulation der Schwerkraft für Abwechslung sorgen. Gespielt wird weiterhin in der Ego-Perspektive.Dabei gilt: Auch wer nicht alle Rätsel auf seinem Weg löst, kann eines der verschiedenen Enden erreichen. Zudem lassen sich jenseits der Puzzles noch viele weitere Überbleibsel der untergegangenen Zivilisation der Menschen entdecken.The Talos Principle 2 erscheint heute für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S