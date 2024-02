The Outlast Trials: Neuer Trailer stellt die Schurken im Spiel vor

Koop-Horror für PC und Konsole

The Outlast Trials wird schon bald den Early Access auf Steam verlassen: Version 1.0 der schaurig-brutalen Horror-Erfahrung startet Anfang März, das Spiel erscheint dann außerdem für die Konsolen von Sony und Microsoft. Vorab macht der Entwickler Red Barrels mit einem neuen Trailer auf zwei der Schurken im Spiel aufmerksam.Anders als bei Outlast (2013) und Outlast 2 (2017) handelt es sich beim dritten Teil der Horror-Reihe nicht mehr um eine reine Solo-Erfahrung, sondern es darf auch kooperativ mit bis zu drei Freunden gespielt werden. Schauplatz ist eine etwas unkonventionelle Forschungseinrichtung der Murkoff Company, in welcher die menschlichen Versuchskaninchen verschiedene Herausforderungen meistern müssen.Von der Multiplayer-Komponente abgesehen ähnelt The Outlast Trials in Sachen Gameplay dennoch seinen Vorgängern. Spieler müssen sich also vornehmlich schleichend fortbewegen, sich verstecken und vor Feinden fliehen. Zu diesen zählen etwa die Serienmörderin Mother Gooseberry mit ihrer Gänse-Handpuppe und der Ex-Cop Leland Coyle, dessen Sinn für Gerechtigkeit offenbar endgültig verloren gegangen ist.The Outlast Trials ist ab dem 5. März 2024 für PC, PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S erhältlich.