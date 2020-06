Gemeinsam gruseln: Red Barrels kündigt The Outlast Trials an

Red Barrels hat am Wochenende einen neuen Teil der Outlast-Reihe angekündigt: The Outlast Trials dürfte dabei wieder ähnlich beklemmenden Horror wie seine beiden Vor­gän­ger liefern. Dies lässt zumindest der erste Teaser-Trailer erahnen, den der Entwickler zusammen mit der Ankündigung veröffentlicht hat. Auch wird klar: Dieses Mal müssen wir uns nicht mehr nur allein gruseln.Bekannt ist, dass Teil 3 der Reihe im Kalten Krieg angesiedelt ist. Im Rahmen men­schen­ver­ach­ten­der Experimente der Murkoff Corporation mit dem Ziel der Gedankenkontrolle werden Spieler zu (unfreiwilligen) Versuchskaninchen und müssen offenbar geschickt zusammenarbeiten, um die sogenannten "Outlast Trials" lebend zu bestehen. Bis zu vier Spieler sollen gleichzeitig am Multiplayer teilnehmen dürfen.The Outlast Trials erscheint 2021 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Nintendo Switch , einen genauen Termin gibt es bislang allerdings noch nicht.