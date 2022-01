The Legend of Vox Machina - Trailer zur Animationsserie von Amazon

In The Legend of Vox Machina gerät eine bunt zusammengewürfelte Gruppe Außenseiter in ein unerwartet gefährliches Abenteuer und wird zu Helden wider Willen, die ihre Heimat vor finsteren Mächten beschützen müssen. Jetzt zeigt Amazon einen neuen Trailer zur Animationsserie für Erwachsene.Wem die Kopfgeldjäger-Truppe Vox Machina bekannt vorkommt: Diese entstammt der Streaming-Serie Critical Role, in der seit 2015 mehrere amerikanische Synchronsprecher Dungeons & Dragons spielen und dabei ihre eigene Fantasy-Geschichte erschaffen. Die Idee, die Geschichte mit einem animierten Special zu begleiten, konnte in der Vergangenheit erfolgreich über Kickstarter finanziert werden. Nachdem zusätzlich noch die Amazon Studios in das Projekt eingestiegen waren, wurde das Special zu einer Serie mit insgesamt 24 Episoden erweitert.Die ersten zwölf davon wird es schon ab dem 28. Januar 2022 exklusiv bei Amazon Prime Video zu sehen geben. In der Originalfassung leihen dann natürlich dieselben Synchronsprecher den Helden ihre Stimme, die dies schon in Critical Role getan haben. Hierzulande wird es aber auch eine deutsche Sprachfassung geben.