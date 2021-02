Invincible - Neuer Trailer zur Superhelden-Serie von Robert Kirkman

Videos automatisch starten

Im März startet bei Amazon Prime Video die animierte Superheldenserie Invincible. Basierend auf der gleichnamigen Comicreihe des The Walking Dead-Schöpfers Robert Kirkman erzählt diese die Geschichte des Teenagers Mark Grayson und seiner Entwicklung zu einem Superhelden. Jetzt wurde ein erster richtiger Trailer zur Serie veröffentlicht.



Der 17-jährige Mark Grayson scheint, von einem Detail abgesehen, zunächst ein ganz nor­ma­ler Jugendlicher zu sein: sein Vater ist nämlich Omni-Man, der mächtigste Superheld der Welt. Eines Tages erwachen jedoch auch Marks Kräfte, mit denen er den richtigen Umgang jedoch erst lernen muss. Zwar hilft ihm sein Vater dabei, wie sich aber schon im Trailer zeigt, hütet dieser allerdings ein finsteres Geheimnis, welches er vor seinem Sohn bislang verborgen hielt.



Im englischen Original leiht der Schauspieler Steven Yeun (ehemals Glenn Rhee in The Walking Dead) dem jungen Helden seine Stimme. Unter anderem mit J.K. Simmons, Seth Rogan, Mark Hamill und Zachary Quinto konnten für die Serie weitere bekannte Syn­chron­spre­cher gewonnen werden. Invincible startet am 26. März 2021 mit drei einstündigen Fol­gen bei Amazon Prime Video. Fünf weitere Episoden folgen dann jeweils freitags.