The Legend of Vox Machina: Amazon zeigt den Trailer zur 2. Staffel

The Legend of Vox Machina kehrt im Januar mit einer weiteren Staffel zu Amazon Prime Video zurück. In den neuen Folgen der Fantasy-Animationsserie muss sich die ungewöhnliche Heldentruppe nun mit gleich vier besonders zerstörerischen Drachen anlegen. Amazon hat jetzt außerdem den genauen Starttermin von Staffel 2 bekannt gegeben.Wie der nun veröffentlichte Trailer zeigt, wird die Welt Exandria in den neuen Folgen von den Drachen des Chroma-Konklave bedroht. Diese mächtigen Wesen können offenbar nicht nur Feuer, sondern auch Eis und Säure spucken. Um sie bezwingen zu können, müssen sich die Helden der Vox Machina zunächst auf die Suche nach neuen göttlichen Waffen begeben - und anscheinend zu anderen, eher unkonventionellen Mitteln greifen.Staffel 2 startet am 20. Januar 2023 mit 12 neuen Folgen weltweit bei Amazon Prime Video . Mindestens eine dritte Staffel ist bei dem Streamingdienst schon jetzt fest eingeplant, sodass die Abenteuer der Vox Machina noch eine Weile weitergehen.