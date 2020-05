The Elder Scrolls Online - Trailer zeigt das schwarze Herz von Skyrim

Bethesda erweitert sein MMO The Elder Scrolls Online demnächst mit einem weiteren Addon-Paket: In Greymoor müssen sich die Helden von Himmelsrand einer gefallenen Legion entgegensetzen - zur Einstimmung gibt es jetzt einen neuen Trailer.The Elder Scrolls Online: Greymoor knüpft an das Ende der zuletzt veröffentlichten Er­wei­terung Harrowstorm an und lässt eine neue Gefahr über die Welt von Himmelsrand herab­fal­len. Ein übel gelaunter Vampirfürst kehrt auch aus seiner tausendjährigen Verbannung zu­rück und strebt nach blutiger Rache an den Menschen, die diese Untoten einst in großer Zahl auf dem Scheiterhaufen verbrannten.Auf dem PC und Mac erscheint The Elder Scrolls Online: Greymoor in bereits knapp zwei Wochen, nämlich am 26. Mai. Konsolenspieler müssen sich hingegen noch bis zum 9. Juni gedulden.