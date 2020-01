The Elder Scrolls Online - Neue Story-Erweiterung 'Greymoor' enthüllt

Bethesda Softworks und Zenimax haben das nächste große Kapitel des Online-Rollenspiels The Elder Scrolls Online enthüllt: In "Greymoor" kehren Spieler in das verschneite westliche Himmelsrand zurück, um sich dort einer uralten Gefahr entgegenzustellen.Greymoor stellt dabei das große Story-Element des jahresumfassenden Kapitels "Das Schwarze Herz von Skyrim" dar, das im Februar zunächst mit dem Harrowstorm-DLC beginnt, welches Spieler das Unheilige Grab und die gefrorene Insel Eiskap erkunden lässt. Das jetzt vorgestellte Add-on Greymoor setzt dann im Mai die Hauptgeschichte fort. Schauplatz wird dabei die westliche Region von Himmelsrand und vor allem Schwarzweite (Blackreach) sein, wo ein Vampirfürst sein Unwesen treibt.Insgesamt versprechen die Entwickler rund 30 Stunden Spielzeit für die neue Story (einschließlich Neben-Quests). The Elder Scrolls Online: Greymoor startet für PC und Mac am 18. Mai 2020 und am 2. Juni für die PlayStation 4 und Xbox One . Für den weiteren Verlauf des Jahres sind dann noch zwei bisher nicht vorgestellte Erweiterungen geplant.