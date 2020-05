The Elder Scrolls Online - Finaler Trailer zur Greymoor-Erweiterung

Bethesda Software hat das nächste große Inhaltsupdate für die Online-Rollenspiel The Elder Scrolls Online veröffentlicht, in dem eine finstere Verschwörung die Welt von Himmelsrand heimsucht. Zum Start von "Greymoor" stimmt ein aufwendiger Cinematic-Trailer auf die Erweiterung ein.Greymoor ist das nächste große Kapitel in der Geschichte "Das Schwarze Herz von Skyrim", die sich über den Zeitraum eines Jahres erstreckt. Nach den Geschehnissen des Vorgänger-DLCs "Harrowstorm" reisen Spieler in die eisigen Regionen des westlichen Himmels­rand, wo ein mächtiger Vampirfürst finstere Pläne schmiedet.The Elder Scrolls Online: Greymoor ist ab sofort für PC und Mac erhältlich, die Konsolenfassungen folgen am 9. Juni. Ab dem 16. Juni ist Greymoor zudem über Google Stadia spielbar.