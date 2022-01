The Elder Scrolls Online: Teaser stimmt auf das nächste Abenteuer ein

Das neue Jahr hat begonnen und Spieler des MMOs The Elder Scrolls Online warten bereits auf das nächste Abenteuer, in das sie sich stürzen können. Zwar ist es noch nicht ganz so weit, Bethesda Softworks stimmt aber zumindest schon einmal mit einem Teaser-Trailer auf die Enthüllung des neuesten Kapitels ein.Wohin es Spieler im kommenden Abenteuer verschlägt, ist bislang noch unklar. Im Teaser sehen wir schon einmal mehrere Schiffe, die auf eine Insel zusteuern, kurz vor ihrer Ankunft aber zu kentern drohen. Zudem sehen wir einen gut gepanzerten Krieger. Ansonsten ist noch nicht viel zu den neuen Inhalten bekannt.Dies soll sich aber schon bald ändern, denn für den 27. Januar 2022 hat Bethesda weitere Details zum nächsten Kapitel und neuen DLCs versprochen. Fans sollten daher an diesem Datum unbedingt um 21: 00 Uhr deutscher Zeit bei Twitch.tv/Bethesda vorbeischauen.