The Chant - Neuer Trailer verrät des Release-Datum des Horrorspiels

Im Horror-Adventure The Chant entwickelt sich ein Ausflug auf eine scheinbar idyllische Insel zu einem wahren Albtraum. Wie Kämpfe im Spiel aussehen, zeigen der Entwickler Brass Token und der Publisher Prime Matter nun in einem neuen Trailer. Außerdem hat der Titel jetzt ein konkretes Erscheinungsdatum.Ausgangspunkt für das Horror-Szenario von The Chant ist das Prismic Science Spiritual Retreat, das seinen Besuchern eigentlich einen unvergesslichen, aber harmlosen Selbstfindungstrip ermöglichen soll. Allerdings verläuft ein Ritual ganz anders als erwartet, denn dieses öffnet ein Portal zu einer fremden Welt voll von grässlichen Kreaturen. Im Trailer ist unter anderem zu sehen, wie die Protagonistin okkulte Waffen und Fähigkeiten gegen Monster sowie besessene Menschen einsetzt.The Chant erscheint am 3. November 2022 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S . Ursprünglich einmal angekündigte Versionen für die vorherige Konsolengeneration wurden inzwischen eingestellt.