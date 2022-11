The Chant: Launch-Trailer zum Horror-Adventure veröffentlicht

Das Adventure The Chant erscheint heute für den PC, die Xbox Series X/S und PlayStation 5 . Zum Start soll uns ein neuer Trailer auf die Schrecken einstimmen, die uns bei dem Horrortrip in ein entlegenes Erholungsresort erwarten.Zwar hat The Chant damit einen Release pünktlich zu Halloween verpasst, gruseln kann man sich aber natürlich auch im November. Im Spiel schlüpfen wir in die Rolle einer jungen Frau namens Jess, die ein spirituelles Erholungscamp auf einer abgelegenen Insel im Pazifik aufsucht. Zwar hofft sie eigentlich, dort die schweren Schicksalsschläge ihres bisherigen Lebens endlich verarbeiten zu können, jedoch dürfte der Aufenthalt sie wohl eher noch weiter traumatisieren. Denn ein Ritual der anderen Teilnehmer geht ordentlich schief - und öffnet ein Portal in eine psychedelische Dimension des Schreckens.Fortan muss Jess einen Weg zur Flucht von der Insel finden und sich währenddessen mit spirituellen Waffen und Fähigkeiten gegen parasitäre Kreaturen zur Wehr setzen, die durch das Portal in unsere Welt gelangen. Gespielt wird The Chant in der Third-Person-Perspektive und zwar ausschließlich allein. Einen Multiplayer oder Koop gibt es hier nicht.